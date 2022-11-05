Лучшие онлайн-казино 2023

🔥 Рейтинг лучших онлайн-казино 2023 года по рейтингу, отзывам и выплатам. Тут мы собрали только проверенную, свежую, актуальную информацию о самых популярных и надежных онлайн-казино.

Благодаря этому рейтингу вы сможете найти качественное игровое заведение и с удовольствием провести вечер.

В списке мы разместили только лицензионные онлайн казино, которые используют ПО от надежных производителей. Так что риск обмана со стороны заведения минимальный. Мы рекомендуем играть только в казино с лицензией.

Ниже, после этой таблицы, вы сможете найти различные подборки онлайн казино, разделенные на категории. Здесь же также предупредим, что онлайн казино — развлечение весьма опасное, поэтому подходить к игре нужно со всей ответственностью.

Подборки онлайн-казино

Каждое казино обладает своими особенностями и их можно разделить на множество категорий — по софту, языку, запрещенным странам, доступным валютам и способам пополнения/вывода. По этой причине мы создали отдельные подборки для тех, кто хочет отсортировать онлайн казино по какому-то принципу.

Разумеется, самые крупнейшие игровые заведения будут попадать под большую часть категорий — они хотят охватить максимум аудитории, поэтому вводят как можно больше фишек и функций.

Итак, подборки онлайн казино по разным категориям: 👇

Лучшие онлайн казино 2023 — Актуальный Рейтинг

Наш рейтинг формируется исходя из множества факторов, которые выражаются в 10-ти бальной системе оценки. Рейтинг каждого игрового заведения вы сможете видеть в таблице выше.

Сама оценка формируется из следующих критериев:

Надежность. Сюда выходит репутация казино среди игроков, отзывы, наличие лицензионного софта (разумеется, тоже с хорошей репутацией), насколько быстро и без проблем выводят крупные выигрыши и другие особенности, которые могут повлиять на восприятие игроком работу с каждым конкретным заведением.

Сюда выходит репутация казино среди игроков, отзывы, наличие лицензионного софта (разумеется, тоже с хорошей репутацией), насколько быстро и без проблем выводят крупные выигрыши и другие особенности, которые могут повлиять на восприятие игроком работу с каждым конкретным заведением. Игры и ПО. Отдельный пункт, по которому мы определяем разнообразие слотов и софта от различных известных и не очень разработчиков. Чем больше и разнообразнее игр предоставляет казино — тем выше у него этот показатель на нашем проекте.

Отдельный пункт, по которому мы определяем разнообразие слотов и софта от различных известных и не очень разработчиков. Чем больше и разнообразнее игр предоставляет казино — тем выше у него этот показатель на нашем проекте. Бонусы и акции. Тут высокую оценку получают те компании, которые предоставляют новичкам и действующим игрокам различные бонусные бесплатные вращения (фриспины), бонусы к пополнению счета и прочие подарки, которые могли бы скрасить игру в казино. Нам важно не только наличие бонусов и их разнообразие, но еще и вейджер (отыгрыш бонуса) и его размер.

Тут высокую оценку получают те компании, которые предоставляют новичкам и действующим игрокам различные бонусные бесплатные вращения (фриспины), бонусы к пополнению счета и прочие подарки, которые могли бы скрасить игру в казино. Нам важно не только наличие бонусов и их разнообразие, но еще и вейджер (отыгрыш бонуса) и его размер. Служба поддержки. На любом этапе игры в онлайн казино может потребоваться помощь техподдержки. Большинство казино стараются активно взаимодействовать с игроками и помогать им. Но есть казино, которые упускают этот момент. В данном критерии мы оцениваем работу поддержки сайта/приложения по качеству ответов, их скорости, а также по лояльности агентов поддержки к игрокам. Это тоже очень важный, можно сказать ключевой фактор.

Именно к этим четырем факторам сведен рейтинг лучших онлайн казино 2023-го года. Конечно, есть и другие критерии, по которым мы стараемся оценивать каждый сайт со слотами. Они более мелкие и незаметные, но входят в эти четыре больших категории, поэтому упоминать их отдельно смысла нет.

Как играть в казино бесплатно и на реальные деньги

Многих потенциальных игроков интересует возможность играть в онлайн казино бесплатно. То есть не используя реальные деньги, как говорят в простонародье «на фантики». Подобная возможность есть практически в любом крупном игровом заведении — вам достаточно просто зарегистрироваться и сразу же вы получите доступ к демо счету.

Этот демо счет позволит познакомиться с функционалом сайта, различными играми от разных производителей. Попробовать поиграть без риска потерять реальные средства. Само собой, если вы сможете выиграть в демо версии, то ни о каком выводе средств не может быть и речи.

Всем новичкам мы рекомендуем сначала попробовать поиграть бесплатно, то есть используя демо счет. Это может лучше разобраться во всем и при игре уже на реальные средства у вас будет меньше проблем и вопросов.

Чтобы играть на реальные деньги вам нужно будет пополнить баланс. Для этого в каждом отдельном казино предусмотрены различные способы: банковские карты, криптовалюты, вебмани и другие электронные кошельки.

После пополнения баланса вы сможете играть уже на реальные деньги: на рубли, доллары, йены или евро — все зависит от валют, которые будут поддерживаться тем заведением, которое вы выберете.

Как только вы выиграете, деньги можно будет вывести. Однако здесь есть очень важный момент — большая часть онлайн казино просит верификацию для вывода денег (если выигрыш оказался больше какой-то минимальной суммы, предусмотренной администрацией — это, кстати, один из тех мелких критериев, которые входят в общую категорию «Бонусы и акции» при нашей оценки заведений).

Также для вывода, в большинстве казино, нужно использовать тот же способ, с которого вы осуществляли пополнение.

Если вы пополняли счет в казино с какой-то карты, то вывести деньги сможете только на эту же самую карту. Также и с другими форматами вывода.

Зачем нужна верификация в онлайн казино

Верификация — это процесс подтверждения личности игрока, который предусмотрен всеми лицензионными онлайн казино. Это нужно для безопасности, как самого казино, так и игрока. Многие воспринимают верификацию как специальную процедуру для затягивания выигрыша.

Отчасти, это правда — многие недобросовестные онлайн казино действительно могут специально затягивать верификацию, чтобы подольше не выплачивать выигрыш игроку. Однако, подобное поведение не остается безнаказанным и казино может лишиться лицензии и репутации.

Действительно качественные игровые заведения очень быстро верифицируют новых игроков, а также устанавливают приятные лимиты для начального периода (без верификации). Это нужно, чтобы игрок ради пары тысяч рублей не заморачивался с верификацией и мог быстро вывести свой выигрыш, удостоверившись в надежности сайта.

Однако, руководство нашего проекта рекомендует не затягивать с верификацией и пройти ее как можно раньше. Так вы ускорите получение выигрыша в будущем, в особенности, если словите джек-пот, который намного больше лимита.

Какие документы обычно запрашивают при верификации

Перечень документов обычно сводится к документам удостоверения личности. Это могут быть:

паспорт, водительские права, выписки с банковских счетов.

Чаще всего это паспорт. Вас попросят предоставить скан паспорта, а также свое селфи с документом в руках. После этого процесс будет зависеть от каждого отдельно казино, но обычно он занимает не более недели-двух. Чаще всего намного быстрее — всего пару дней.

Также некоторые казино могут попросить вас сфотографировать банковскую карту, замазав CVV-код, а также часть номера карты (на фото открытыми должны оставаться только последние 4 цифры номера карты). Это также нужно для безопасности — чтобы деньги мог получить только владелец аккаунта.

По этой причине при регистрации важно указывать только реальные данные. Иначе же, в случае выигрыша, вам могут вообще ничего не вывести. Но здесь же отметим, что качественные и известные казино с хорошей репутацией обычно идут навстречу игрокам и дают возможность поменять данные на реальные, если это не было сделано при регистрации.

Как пополнять счет в казино и выводить средства

Для пополнения могут использоваться самые разные средства: карты, электронные кошельки, криптовалюты и т. д. Выбор платежных систем зависит от каждого отдельного казино и может очень сильно отличаться.

Однако, есть перечень способов пополнения/вывода, который актуален для большинства популярных заведений.

И это:

карты VISA/MasterCard

карты VISA/MasterCard банковские переводы,

банковские переводы, Skrill,

Skrill, WebMoney,

WebMoney, Bitcoin,

Bitcoin, Litecoin,

Litecoin, USDT,

USDT, и т. д.

Обычно во всех онлайн казино способы пополнения соответствуют способам вывода. Однако, в некоторых случаях такое правило не соблюдается и именно поэтому во многих рейтингах, как и в нашем, есть разделение на «Методы пополнения» и «Методы вывода».

Казино, которые работают на РУ аудиторию очень часто добавляют в платежные способы карты МИР, а также кошельки QIWI и ЮMoney.

Как выглядит процесс пополнения счета в казино:

В личном кабинете вы переходите в раздел с балансом, кликаете по кнопке «Пополнить».

Далее вам нужно выбрать способ из списка, после чего вас перекинет на платежный шлюз.

Вводим все данные (номер карты или кошелька, прочую информацию), а также сумму.

Подтверждаем операцию (обычно с помощью смартфона или смс-кода).

После этого средства должны быть зачислены на счет. Чаще всего это происходит моментально, но бывают исключения. В случае задержек рекомендуем обратиться в службу поддержки — они смогут вам помочь.

Процесс вывода денег также очень прост:

Переходим в соответствующий раздел, обычно он называется «Вывести деньги».

Вводим сумму, выбираем способ вывода.

Если сумма не очень большая, то вы сможете вывести средства без верификации.

В отдельных случаях могут запросить верификацию, нужно будет пройти ее, а после повторить процедуру и запросить вывод денег.

Время вывода денег из казино может разительно отличаться — от нескольких минут до дней или месяцев. Все, опять же, зависит от того, насколько казино дорожит репутацией и насколько лояльно относится к игрокам.

Бонусы в онлайн казино — виды, вейджер, стоит ли использовать

Бонусы на игровых сайтах можно разделить на несколько категорий:

Бонус к пополнению (действует очень просто — вы пополняете баланс на определенную сумму, вам дают «сверху» еще 100-500% от этой самой суммы пополнения). Фриспины (бесплатные вращения, которые позволяют несколько раз сыграть в слоты без использования реальных средств. В случае выигрыша и отыгрыша фриспины могут принести реальные деньги, которые игрок может вывести). Акции по случаю праздников (Новый год, день рождения или что-то еще может побудить казино дать игрокам те же фриспины или бонусные средства на счет).

Действительно качественные казино предоставляют бонусы как новым игрокам, так и уже действующим. Информацию о бонусах для новых клиентов вы можете найти в нашем рейтинге. Бонусы же для постоянных клиентов очень часто меняются и информацию о них можно узнать уже на официальном сайте заведения.

У каждого бонуса есть отыгрыш или вейджер. Это сумма, которую необходимо «отыграть» после использования бонуса. Считается это очень просто — если бонус принять за 1000 рублей, а вейджер у этого бонуса x10, то вам нужно будет сделать так, чтобы сумма всех ваших ставок в казино была 10 000 или больше. Считаются как выигранные, так и проигранные ставки.

Теперь же нужно разобраться — а нужно ли вообще использовать бонусы, если их потом еще нужно и отыгрывать. Ведь вейджер может быть и х20 и х30, у всех все по-разному.

По нашему скромному мнению — бонусы в качественных казино из топ 10 всегда обладают более легкими, простыми условиями, а потому их использование только привнесет дополнительный азарт и интерес игроку. Если условия неподобающие, то, разумеется, лучше исключить использование такого бонуса и серьезно пересмотреть свое любимое игровое заведение на предмет достойности.

ТОП-10 Рейтинг Лучших Казино Рунета 2023

Предлагаем ознакомиться с десяткой лучших онлайн казино в рунете, которые действительно достойны внимания.

1. Legzo Casino

Новое онлайн казино 2022-го года, которое надежно закрепилось в топовых позициях многих рейтингов. У Lezgo казино лицензия Кюрасао, множество слотов от лицензионных производителей NetEnt, Spinomenal, Novomatic и т. д. Владелец — Galaktika N.V.

2. Friends Casino

1 Friends Casino

20-50% Бонус на депозит 9.5 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Еще одно новое казино, которое появилось в 2021-м году и закрепилось во многих рейтингах. Отличается доступностью способов вывода и пополнения (есть киви, МТС, Теле2), крутым интерфейсом в темных тонах и хорошими отзывами. Не радует только минималка на вывод — всего 9000 руб. в сутки.

3. Покердом

1 Покердом

1000 фриспинов и 100% бонуса к депозиту! 9.0 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Отличное интернет казино, которое работает с 2014 года по лицензии Кюрасао. Как и в большинстве прочих заведений, здесь есть покер-рум и именно от него исходит название. Однако, помимо покер-рума здесь есть отличные слоты от топовых производителей, множество игр под разный вкус и цвет.

4. JoyCasino

1 JoyCasino

200% Бонус на первый депозит + 200 FS 8.8 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Еще одно онлайн казино, которое появилось в 2014-м году. Здесь также лицензия Кюрасао, лицензионный софт и типичный для подобных проектов интерфейс. Владелец Джоя — Pomadorro N.V. Это казино подойдет для хайроллеров, ведь за день можно выводить до 4000 долларов.

5. Casino-X

1 Casino-X

200% Бонус на первый депозит + 200 FS 8.5 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Casino X появилось чуть раньше, в 2012-м году, владелец — Pomadorro N.V. По сути, это просто альтернатива джоя плюс-минус с такими же характеристиками. Тоже лицушный софт, тоже множество самых разных отзывов от игроков. Лимит на вывод — более 6 млн рублей в месяц. В общем-то, это тоже соотносится с показателями джой казино.

6. Jozz Casino

1 Jozz Casino

100% Бонус на первый депозит 8.3 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Отличное казино для новичков, которое работает с 2020-го года. Владелец — Globonet B.V., зарегистрированная на о. Кюрасао. На платформе доступно два языка — русский и английский, софт от топовых производителей — Pragmatic Play, Booming Games, NetEnt и т. д.

7. Spinbetter

1 Spinbetter

100% бонус + 30 Фриспинов 8.3 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Букмекерская контора Спинбеттер, на которой есть модуль с казино. Владелец — Sprut Group B.V., которая также зарегистрирована на Кюрасао. Появилась в 2022-м году, почти сразу же залетела в топы, потому что качественных лицензионных игровых заведений не так уж и много. Отличается весьма приятным современным интерфейсом, с которым легко сможет разобраться даже новичок. Лимит на вывод — 5000 евро в сутки.

8. Champion

1 Champion

100% Бонус на первый депозит 8.0 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Еще одно онлайн казино с крутым интерфейсом и легальным качественным софтом, которое работает на собственной платформе (как и большинство других казино здесь). Начало работать в 2017-м году, владелец — Markets N.V. с лицензией Кюрасао. В казино Чемпион можно найти множество тайтлов от самых разных производителей — Dog Studio, Tom Horn Gaming, Spinomenal, Blueprint Gaming и т. д.

9. 1win

1 1win

Бонус +500% на депозит 7.5 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

1вин, как и спинбеттер, больше известен как букмекер. Но здесь точно также есть возможность поиграть в слоты, покер и многое другое. Этот игровой сайт работает с 2018 года на собственной платформе. Владельцем 1win выступает MFI investments Ltd., который работает по лицензии с Кипра. Список производителей софта тут просто огромный, намного более обширный, чем у большинства других интернет казино. Однако, слоты от классических производителей тут тоже есть.

10. Up-X

1 Up X

50% Бонус 7.5 ИГРАТЬ ЧИТАТЬ ОБЗОР

Еще один сайт с разношерстными азартными играми, который имеет лицензию Кипра и работает с 2018 года. Владелец — Spine Investments Limited. Список производителей ПО тут не такой огромный, как в 1вин, однако игр тут достаточно — более 5000. Сайт доступен на русском и английских языках и имеет приятный интерфейс в темных тонах.