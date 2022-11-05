Лучшие онлайн-казино 2023
🔥 Рейтинг лучших онлайн-казино 2023 года по рейтингу, отзывам и выплатам. Тут мы собрали только проверенную, свежую, актуальную информацию о самых популярных и надежных онлайн-казино.
Благодаря этому рейтингу вы сможете найти качественное игровое заведение и с удовольствием провести вечер.
Ниже, после этой таблицы, вы сможете найти различные подборки онлайн казино, разделенные на категории. Здесь же также предупредим, что онлайн казино — развлечение весьма опасное, поэтому подходить к игре нужно со всей ответственностью.
Подборки онлайн-казино
Каждое казино обладает своими особенностями и их можно разделить на множество категорий — по софту, языку, запрещенным странам, доступным валютам и способам пополнения/вывода. По этой причине мы создали отдельные подборки для тех, кто хочет отсортировать онлайн казино по какому-то принципу.
Разумеется, самые крупнейшие игровые заведения будут попадать под большую часть категорий — они хотят охватить максимум аудитории, поэтому вводят как можно больше фишек и функций.
Итак, подборки онлайн казино по разным категориям: 👇
- Казино для айфона
- Казино для хайроллеров
- На Android
- Для новичков
- На реальные деньги
- На рубли
- Лучшие казино по версии игроков
- С блэк-джеком
- На тенге
- С большими ставками
- Казино с баккара
- С выводом
- Казино с живыми дилерами
- Проверенные казино
- С лотереями
- С минимальными ставками
- Казино с покером
- С минимальным депозитом
- Криптовалютные казино
- Казино с приложениями
- Казино с хорошей отдачей
- Казино с рулеткой
- Новые казино
- С хорошей репутацией
- Лицензионные казино
- Казино с бесплатными вращениями (фриспинами)
- Мобильные казино
- Надежные казино
- Русские казино
- Казино с бонусами
- Честные казино
Лучшие онлайн казино 2023 — Актуальный Рейтинг
Наш рейтинг формируется исходя из множества факторов, которые выражаются в 10-ти бальной системе оценки. Рейтинг каждого игрового заведения вы сможете видеть в таблице выше.
Сама оценка формируется из следующих критериев:
- Надежность. Сюда выходит репутация казино среди игроков, отзывы, наличие лицензионного софта (разумеется, тоже с хорошей репутацией), насколько быстро и без проблем выводят крупные выигрыши и другие особенности, которые могут повлиять на восприятие игроком работу с каждым конкретным заведением.
- Игры и ПО. Отдельный пункт, по которому мы определяем разнообразие слотов и софта от различных известных и не очень разработчиков. Чем больше и разнообразнее игр предоставляет казино — тем выше у него этот показатель на нашем проекте.
- Бонусы и акции. Тут высокую оценку получают те компании, которые предоставляют новичкам и действующим игрокам различные бонусные бесплатные вращения (фриспины), бонусы к пополнению счета и прочие подарки, которые могли бы скрасить игру в казино. Нам важно не только наличие бонусов и их разнообразие, но еще и вейджер (отыгрыш бонуса) и его размер.
- Служба поддержки. На любом этапе игры в онлайн казино может потребоваться помощь техподдержки. Большинство казино стараются активно взаимодействовать с игроками и помогать им. Но есть казино, которые упускают этот момент. В данном критерии мы оцениваем работу поддержки сайта/приложения по качеству ответов, их скорости, а также по лояльности агентов поддержки к игрокам. Это тоже очень важный, можно сказать ключевой фактор.
Именно к этим четырем факторам сведен рейтинг лучших онлайн казино 2023-го года. Конечно, есть и другие критерии, по которым мы стараемся оценивать каждый сайт со слотами. Они более мелкие и незаметные, но входят в эти четыре больших категории, поэтому упоминать их отдельно смысла нет.
Как играть в казино бесплатно и на реальные деньги
Многих потенциальных игроков интересует возможность играть в онлайн казино бесплатно. То есть не используя реальные деньги, как говорят в простонародье «на фантики». Подобная возможность есть практически в любом крупном игровом заведении — вам достаточно просто зарегистрироваться и сразу же вы получите доступ к демо счету.
Этот демо счет позволит познакомиться с функционалом сайта, различными играми от разных производителей. Попробовать поиграть без риска потерять реальные средства. Само собой, если вы сможете выиграть в демо версии, то ни о каком выводе средств не может быть и речи.
Чтобы играть на реальные деньги вам нужно будет пополнить баланс. Для этого в каждом отдельном казино предусмотрены различные способы: банковские карты, криптовалюты, вебмани и другие электронные кошельки.
После пополнения баланса вы сможете играть уже на реальные деньги: на рубли, доллары, йены или евро — все зависит от валют, которые будут поддерживаться тем заведением, которое вы выберете.
Как только вы выиграете, деньги можно будет вывести. Однако здесь есть очень важный момент — большая часть онлайн казино просит верификацию для вывода денег (если выигрыш оказался больше какой-то минимальной суммы, предусмотренной администрацией — это, кстати, один из тех мелких критериев, которые входят в общую категорию «Бонусы и акции» при нашей оценки заведений).
Также для вывода, в большинстве казино, нужно использовать тот же способ, с которого вы осуществляли пополнение.
Зачем нужна верификация в онлайн казино
Верификация — это процесс подтверждения личности игрока, который предусмотрен всеми лицензионными онлайн казино. Это нужно для безопасности, как самого казино, так и игрока. Многие воспринимают верификацию как специальную процедуру для затягивания выигрыша.
Отчасти, это правда — многие недобросовестные онлайн казино действительно могут специально затягивать верификацию, чтобы подольше не выплачивать выигрыш игроку. Однако, подобное поведение не остается безнаказанным и казино может лишиться лицензии и репутации.
Действительно качественные игровые заведения очень быстро верифицируют новых игроков, а также устанавливают приятные лимиты для начального периода (без верификации). Это нужно, чтобы игрок ради пары тысяч рублей не заморачивался с верификацией и мог быстро вывести свой выигрыш, удостоверившись в надежности сайта.
Какие документы обычно запрашивают при верификации
Перечень документов обычно сводится к документам удостоверения личности. Это могут быть:
- паспорт,
- водительские права,
- выписки с банковских счетов.
Чаще всего это паспорт. Вас попросят предоставить скан паспорта, а также свое селфи с документом в руках. После этого процесс будет зависеть от каждого отдельно казино, но обычно он занимает не более недели-двух. Чаще всего намного быстрее — всего пару дней.
Также некоторые казино могут попросить вас сфотографировать банковскую карту, замазав CVV-код, а также часть номера карты (на фото открытыми должны оставаться только последние 4 цифры номера карты). Это также нужно для безопасности — чтобы деньги мог получить только владелец аккаунта.
Как пополнять счет в казино и выводить средства
Для пополнения могут использоваться самые разные средства: карты, электронные кошельки, криптовалюты и т. д. Выбор платежных систем зависит от каждого отдельного казино и может очень сильно отличаться.
Однако, есть перечень способов пополнения/вывода, который актуален для большинства популярных заведений.
И это:
- карты VISA/MasterCard
- банковские переводы,
- Skrill,
- WebMoney,
- Bitcoin,
- Litecoin,
- USDT,
- и т. д.
Обычно во всех онлайн казино способы пополнения соответствуют способам вывода. Однако, в некоторых случаях такое правило не соблюдается и именно поэтому во многих рейтингах, как и в нашем, есть разделение на «Методы пополнения» и «Методы вывода».
Как выглядит процесс пополнения счета в казино:
- В личном кабинете вы переходите в раздел с балансом, кликаете по кнопке «Пополнить».
- Далее вам нужно выбрать способ из списка, после чего вас перекинет на платежный шлюз.
- Вводим все данные (номер карты или кошелька, прочую информацию), а также сумму.
- Подтверждаем операцию (обычно с помощью смартфона или смс-кода).
После этого средства должны быть зачислены на счет. Чаще всего это происходит моментально, но бывают исключения. В случае задержек рекомендуем обратиться в службу поддержки — они смогут вам помочь.
Процесс вывода денег также очень прост:
- Переходим в соответствующий раздел, обычно он называется «Вывести деньги».
- Вводим сумму, выбираем способ вывода.
- Если сумма не очень большая, то вы сможете вывести средства без верификации.
- В отдельных случаях могут запросить верификацию, нужно будет пройти ее, а после повторить процедуру и запросить вывод денег.
Время вывода денег из казино может разительно отличаться — от нескольких минут до дней или месяцев. Все, опять же, зависит от того, насколько казино дорожит репутацией и насколько лояльно относится к игрокам.
Бонусы в онлайн казино — виды, вейджер, стоит ли использовать
Бонусы на игровых сайтах можно разделить на несколько категорий:
- Бонус к пополнению (действует очень просто — вы пополняете баланс на определенную сумму, вам дают «сверху» еще 100-500% от этой самой суммы пополнения).
- Фриспины (бесплатные вращения, которые позволяют несколько раз сыграть в слоты без использования реальных средств. В случае выигрыша и отыгрыша фриспины могут принести реальные деньги, которые игрок может вывести).
- Акции по случаю праздников (Новый год, день рождения или что-то еще может побудить казино дать игрокам те же фриспины или бонусные средства на счет).
Действительно качественные казино предоставляют бонусы как новым игрокам, так и уже действующим. Информацию о бонусах для новых клиентов вы можете найти в нашем рейтинге. Бонусы же для постоянных клиентов очень часто меняются и информацию о них можно узнать уже на официальном сайте заведения.
У каждого бонуса есть отыгрыш или вейджер. Это сумма, которую необходимо «отыграть» после использования бонуса. Считается это очень просто — если бонус принять за 1000 рублей, а вейджер у этого бонуса x10, то вам нужно будет сделать так, чтобы сумма всех ваших ставок в казино была 10 000 или больше. Считаются как выигранные, так и проигранные ставки.
Теперь же нужно разобраться — а нужно ли вообще использовать бонусы, если их потом еще нужно и отыгрывать. Ведь вейджер может быть и х20 и х30, у всех все по-разному.
По нашему скромному мнению — бонусы в качественных казино из топ 10 всегда обладают более легкими, простыми условиями, а потому их использование только привнесет дополнительный азарт и интерес игроку. Если условия неподобающие, то, разумеется, лучше исключить использование такого бонуса и серьезно пересмотреть свое любимое игровое заведение на предмет достойности.
ТОП-10 Рейтинг Лучших Казино Рунета 2023
Предлагаем ознакомиться с десяткой лучших онлайн казино в рунете, которые действительно достойны внимания.
1. Legzo Casino
Новое онлайн казино 2022-го года, которое надежно закрепилось в топовых позициях многих рейтингов. У Lezgo казино лицензия Кюрасао, множество слотов от лицензионных производителей NetEnt, Spinomenal, Novomatic и т. д. Владелец — Galaktika N.V.
2. Friends Casino
Еще одно новое казино, которое появилось в 2021-м году и закрепилось во многих рейтингах. Отличается доступностью способов вывода и пополнения (есть киви, МТС, Теле2), крутым интерфейсом в темных тонах и хорошими отзывами. Не радует только минималка на вывод — всего 9000 руб. в сутки.
3. Покердом
Отличное интернет казино, которое работает с 2014 года по лицензии Кюрасао. Как и в большинстве прочих заведений, здесь есть покер-рум и именно от него исходит название. Однако, помимо покер-рума здесь есть отличные слоты от топовых производителей, множество игр под разный вкус и цвет.
4. JoyCasino
Еще одно онлайн казино, которое появилось в 2014-м году. Здесь также лицензия Кюрасао, лицензионный софт и типичный для подобных проектов интерфейс. Владелец Джоя — Pomadorro N.V. Это казино подойдет для хайроллеров, ведь за день можно выводить до 4000 долларов.
5. Casino-X
Casino X появилось чуть раньше, в 2012-м году, владелец — Pomadorro N.V. По сути, это просто альтернатива джоя плюс-минус с такими же характеристиками. Тоже лицушный софт, тоже множество самых разных отзывов от игроков. Лимит на вывод — более 6 млн рублей в месяц. В общем-то, это тоже соотносится с показателями джой казино.
6. Jozz Casino
Отличное казино для новичков, которое работает с 2020-го года. Владелец — Globonet B.V., зарегистрированная на о. Кюрасао. На платформе доступно два языка — русский и английский, софт от топовых производителей — Pragmatic Play, Booming Games, NetEnt и т. д.
7. Spinbetter
Букмекерская контора Спинбеттер, на которой есть модуль с казино. Владелец — Sprut Group B.V., которая также зарегистрирована на Кюрасао. Появилась в 2022-м году, почти сразу же залетела в топы, потому что качественных лицензионных игровых заведений не так уж и много. Отличается весьма приятным современным интерфейсом, с которым легко сможет разобраться даже новичок. Лимит на вывод — 5000 евро в сутки.
8. Champion
Еще одно онлайн казино с крутым интерфейсом и легальным качественным софтом, которое работает на собственной платформе (как и большинство других казино здесь). Начало работать в 2017-м году, владелец — Markets N.V. с лицензией Кюрасао. В казино Чемпион можно найти множество тайтлов от самых разных производителей — Dog Studio, Tom Horn Gaming, Spinomenal, Blueprint Gaming и т. д.
9. 1win
1вин, как и спинбеттер, больше известен как букмекер. Но здесь точно также есть возможность поиграть в слоты, покер и многое другое. Этот игровой сайт работает с 2018 года на собственной платформе. Владельцем 1win выступает MFI investments Ltd., который работает по лицензии с Кипра. Список производителей софта тут просто огромный, намного более обширный, чем у большинства других интернет казино. Однако, слоты от классических производителей тут тоже есть.
10. Up-X
Еще один сайт с разношерстными азартными играми, который имеет лицензию Кипра и работает с 2018 года. Владелец — Spine Investments Limited. Список производителей ПО тут не такой огромный, как в 1вин, однако игр тут достаточно — более 5000. Сайт доступен на русском и английских языках и имеет приятный интерфейс в темных тонах.